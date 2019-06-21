2019-06-21T14:43:18+03:00
Общество

В Мурманске ищут молодого человека, который спас девушку

Неизвестный герой удержал северянку от падения
Мария ПАШЕНКОВА
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Девушке стало плохо у универмага "Волна". Фото: Елена КОВАЛЕНКОДевушке стало плохо у универмага "Волна". Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Помните стихотворение Самуила Маршака "Рассказ о неизвестном герое": "Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно. Но не могут найти парня какого-то лет двадцати"?

А ведь оно стало реальным в Мурманске. Неизвестный молодой человек спас девушку, которой стало плохо.

- 19 июня у ТЦ "Волна" моя дочь потеряла сознание. и ей помог молодой человек, спас ее от падения с лестницы, находился рядом, пока не приехала скорая. Успела поговорить с ним лишь 5 минут, затем нас увезли в больницу, и я толком не успела поблагодарить его и узнать имя. Молодой человек, отзовитесь! - пишет в мурманских пабликах мама девушки.

Ее семья очень хочет сказать молодому человеку сердечное спасибо.

Со слов очевидцев этой ситуации, парень работает в службе доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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