2019-06-21T15:36:13+03:00
Происшествия

Полиция Мурманска нашла мужчин, установивших гроб на машину у детского садика

Они стали фигурантами уголовного дела по угрозе убийством
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчины, которые установили гроб на машину, уже задержаны. Фото: группа "Мурманск"Мужчины, которые установили гроб на машину, уже задержаны. Фото: группа "Мурманск"
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2 апреля Мурманск прославился на всю страну. Ситуация была и смех, и грех: в одном из дворов Мурманска нашли гроб на колесиках. Неизвестные установили ритуальный объект прям на крышу старенькой Lada.

И все бы ничего, да в паре шагов расположен детский сад... А хулиганы вдобавок еще и кричали не совсем приличные вещи.

Версий, зачем нужен был этот перфоманс, было много. Сам несчастный владелец машины говорил, что угрожали ему давно. А соседи заверяли, что сделать это могли бывшие заключенные и все из-за работы в сфере отлова собак.

Полиция Мурманска возбудила уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

- Личности подозреваемых уже установлены и они задержаны. Проходят следственные действия, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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