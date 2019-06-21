В Апатитах из-за мужчины, хранившего дома порох и патроны, эвакуировали его соседей
Вечером 20 июня из дома №1 на Московском проспекте в Апатитах прошла эвакуация. Семь человек вынуждены были постоять на улице из-за того, что их 60-летний сосед имеет опасное увлечение.
В тот день оперативному сотруднику Апатитского отделения полиции поступил звонок, что один из жильцов дома хранит дома взрывчатые вещества.
- В квартире мужчины были обнаружены предметы, похожие на патроны и порох. Осмотр показал, что угрозы для жизни людей они не представляют. Тем не менее они были изъяты и отправлены на экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении дела, - сообщила "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Помимо этого в квартире мужчина хранил муляж гранаты, изготовленный кустарно. Но он тоже был не опасен.
ИСТОЧНИК KP.RU