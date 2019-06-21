2019-06-21T18:12:36+03:00
Происшествия

В Апатитах из-за мужчины, хранившего дома порох и патроны, эвакуировали его соседей

По материалам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении дела
Ника СВЕТЛОВА
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За патроны апатитчанину может грозить уголовное дело.За патроны апатитчанину может грозить уголовное дело.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером 20 июня из дома №1 на Московском проспекте в Апатитах прошла эвакуация. Семь человек вынуждены были постоять на улице из-за того, что их 60-летний сосед имеет опасное увлечение.

В тот день оперативному сотруднику Апатитского отделения полиции поступил звонок, что один из жильцов дома хранит дома взрывчатые вещества.

- В квартире мужчины были обнаружены предметы, похожие на патроны и порох. Осмотр показал, что угрозы для жизни людей они не представляют. Тем не менее они были изъяты и отправлены на экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении дела, - сообщила "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Помимо этого в квартире мужчина хранил муляж гранаты, изготовленный кустарно. Но он тоже был не опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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