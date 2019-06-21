2019-06-21T13:28:15+03:00
Общество

На выходных в Мурманской области похолодает до 0 градусов

Циклон несет на Кольский полуостров сильные дожди
Мария ПАШЕНКОВА
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На выходных северян ждет прохладная погода и дожди.На выходных северян ждет прохладная погода и дожди.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Всю неделю погода в Мурманской области была капризной. Вроде бы, и солнце светит, а ветер холодный. В демисезонной одежде одновременно и жарко, и ходить можно.

Но, кажется, выходные внесут ясность, как одеваться северянам. Ведь небесная канцелярия отменяет лето.

- 22-23 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера Скандинавии через нас в восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается облачная с обильными дождями погода. Температура воздуха будет постепенно понижаться. 24 июня ночью температура воздуха в центральных районах Мурманской области приблизится к отметке 0 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +10+15 градусов, - сообщает мурманский гидрометцентр.

Последний шанс для мурманчан погреться - это пятница. По данным паблика "Погода в Мурманске", к полудню воздух прогреется до +15, а вот потом небо начнет затягивать облаками и столбик термометра резко пойдет вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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