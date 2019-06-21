В Мурманске простятся с погибшим в Крыму молодым биатлонистом

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-21T12:57:47+03:00

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Всего 18 лет было Артемию Хасанкаеву, когда остановилось его сердце. Красивый и здоровый парень, биатлонист из Мурманска, член юношеской сборной команды России по биатлону, неоднократный победитель первенств России и всероссийских соревнований, поехал вместе с друзьями-спортсменами в Крым. Здесь проходили тренировочные сборы в лагере рядом с селом Рыбачье.

Но полезный отдых вместо радостного обернулся трагедией. 15 июня Артемий вместе с другими ребятами отправился на утреннюю пробежку. И единственный не вернулся с нее. Несколько часов парня искали в окрестностях лагеря. Оказалось, что он свернул с маршрута. 16 числа стало известно, что найдено тело юноши. Крымские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Тело спортсмена уже доставили в Мурманск. Как сообщили его родные, прощание с Артемием состоится 22 июня в 9.30 в прощальном зале на Радищева 29. А в 11 утра акция памяти состоится в Долине Уюта. Друзья-спортсмены погибшего биатлониста сделают круг в честь ушедшего товарища.

- Это место, где наш спортсмен провел полжизни. Аплодисментами мы отдадим ему дань памяти, - поясняют друзья погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU