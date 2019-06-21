В Мурманске мотоцикл с флагом Конфедерации не поделил дорогу с Toyota

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-21T13:31:57+03:00

Мотоцикл столкнулся с машиной, которая не уступила ему дорогу. Фото: vk.com/motozato

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Ярко-красный мотоцикл на асфальте Кольского проспекта в Мурманске приковывал внимание прохожих. Как и флаг Конфедерации на нем. Около 19.05 20 июня мотобайк попал в аварию.

- Водитель - мужчина 1976 года рождения - автомобиля Toyota, двигаясь со стороны улицы Беринга, при перестроении не предоставил преимущество в движении мотоциклу Suzuki. За рулем него был 31-летний водитель, осуществляющий движение в попутном направлении. В результате чего произошло столкновение указанных транспортных средств, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

К счастью, оба водителя не пострадали. Чего не скажешь об их железных конях. К слову, водитель байка оказался россиянином.

Водитель Toyota получил штраф в 500 рублей за то, что не уступил дорогу. А вот у мотоциклиста дела обстоят хуже, ведь оказалось, что он ездил без водительского удостоверения и ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU