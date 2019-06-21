Мурманские активисты узнали судьбу бывшего парка аттракционов на улице Буркова

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-21T11:49:36+03:00

Зеленый уголок на улице Буркова сейчас выглядит более чем грустно. Фото: Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

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На улице Буркова в Мурманске давно нет парка аттракционов. От них не осталось и напоминания, ведь конструкции давно демонтировали. А в прошлом году отсюда еще и забрали 100-летнюю английскую стелу.

После этого мурманчане заволновались: к чему это? О планах создать здесь что-то вроде парка мэрия не говорила. Поэтому сразу пошли слухи, что здесь построят дом или очередной сетевой магазин.

На днях мурманские активисты получили ответ на свой запрос из администрации города. Северяне хотели узнать судьбу уголка на Буркова.

Сейчас этот земельный участок отдан в аренду АО "Север". В договор были внесены изменения, чтобы расширить возможности использования этого уголка Мурманска. Из зоны зеленых насаждений общего пользования она стала зоной делового, общественного и коммерческого значения.

- В настоящее время вид разрешенного использования земельного участка - земли под объекты "физкультурно-оздоровительного сооружения, - говорится в документе. - По информации, предоставленной АО "Север", вопрос о перспективе использования и вариантах застройки участка не определен, но будет решен в соответствии с основным видом разрешенного использования участка.

Активисты отмечают, что есть предложение построить на этом участке скейт парк!

ИСТОЧНИК KP.RU