В Кольском научном центре синтезировали уникальный материал
Сравнительно недавно был открыт минерал Коробицынит (его описали в 1999 году). Его месторождения есть в Ковдорском и Ловозерском массивах и в Вишневых горах Челябинской области.
Ученые Кольского научного центра синтезировали аналог природного титаносиликата–коробицынита и открыли его уникальные особенности. Он способ уничтожать органические загрязнения, используя солнечный свет
- Его можно использовать как активную добавку для обработки различных самоочищающихся покрытий, стерилизующихся и противообрастающих материалов. Их коробицынит способен очищать самостоятельно. Под воздействием света он разлагает органические загрязнители на воду и углекислый газ. Также вещество может поглощать стронций из воды. Что немаловажно, учитывая, сколько водоемов загрязнены этим опасным химическим элементом. Другие используемые на данный момент титаносиликаты такой способностью не обладают, - говорится в публикации заполярных ученых в журнале Minerals.
Не исключено, что это свойство синтетического материала можно будет активно использовать в промышленной экологии.
ИСТОЧНИК KP.RU