В Кольском научном центре синтезировали уникальный материал

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-21T10:07:07+03:00

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Сравнительно недавно был открыт минерал Коробицынит (его описали в 1999 году). Его месторождения есть в Ковдорском и Ловозерском массивах и в Вишневых горах Челябинской области.

Ученые Кольского научного центра синтезировали аналог природного титаносиликата–коробицынита и открыли его уникальные особенности. Он способ уничтожать органические загрязнения, используя солнечный свет

- Его можно использовать как активную добавку для обработки различных самоочищающихся покрытий, стерилизующихся и противообрастающих материалов. Их коробицынит способен очищать самостоятельно. Под воздействием света он разлагает органические загрязнители на воду и углекислый газ. Также вещество может поглощать стронций из воды. Что немаловажно, учитывая, сколько водоемов загрязнены этим опасным химическим элементом. Другие используемые на данный момент титаносиликаты такой способностью не обладают, - говорится в публикации заполярных ученых в журнале Minerals.

Не исключено, что это свойство синтетического материала можно будет активно использовать в промышленной экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU