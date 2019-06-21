В Мурманской области могут ввести социальную поддержку для тех, кому нужны зубные протезы

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-21T08:37:42+03:00

В Мурманской области намерены помогать тем, кто нуждается в зубном протезировании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для этого внесут изменения в законодательные акты Мурманской области

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Говорят, что честь надо беречь смолоду. Стоит поправить, что и зубы тоже надо беречь с детства. Потому что потом лечить их будет невероятно сложно.

Все северяне знают, как трудно попасть на лечение в бесплатное медучреждение, и как дорого стоит поход в платную клинику. Простая пломба может стоит около 10 тысяч рублей, а протезирование часто выходит в стоимость неплохой подержанной машины.

В ближайшее время северянам может стать немного легче вернуть себе красивую улыбку. Депутаты Мурманской областной Думы рассматривают вариант оплачивать часть протезирования за счет регионального бюджета. Правда, чтобы это стало возможно, надо будет внести изменения в местный закон.

- 27 июня состоится очередное заседание Думы. В первом чтении депутаты рассмотрят корректировки в действующий закон "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Объем помощи от государства пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU