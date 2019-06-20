В Мурманске должник нашел 44 тысячи рублей на ЖКХ ради отпуска в Турции

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-20T16:46:05+03:00

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Житель Мурманска уже мечтами был на пляже под теплым солнцем и одной ногой в море. Для себя и дочки он купил горящие путевки. И через три дня должен был улететь в Турцию. Вот только было одно "но": на мужчине был долг за услуги ЖКХ более 180 тысяч рублей.

С таким грузом можно путешествовать по России, но не выезжать за границу. Мурманчанин просил приставов "понять и простить", ведь 136 тысяч рублей из них он уже оплатил. Но закон есть закон: даже если долг несколько сотен рублей - о зарубежье и не мечтай.

- Поскольку остаток долга не так велик, чтобы ради него отказаться от долгожданного отдыха за границей, мурманчанин оплатил его. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, постановление о временном ограничении права на выезд должника за пределы Российской Федерации отменено, - рассказали в службе судебных приставов Мурманской области.

После этого мужчина смог насладиться отдыхом в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU