2019-06-20T16:46:05+03:00
Общество

В Мурманске должник нашел 44 тысячи рублей на ЖКХ ради отпуска в Турции

Мужчина просил разрешить ему выезд по горящей путевке без оплаты долга
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На поездку понадобились дополнительные средства.На поездку понадобились дополнительные средства.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Житель Мурманска уже мечтами был на пляже под теплым солнцем и одной ногой в море. Для себя и дочки он купил горящие путевки. И через три дня должен был улететь в Турцию. Вот только было одно "но": на мужчине был долг за услуги ЖКХ более 180 тысяч рублей.

С таким грузом можно путешествовать по России, но не выезжать за границу. Мурманчанин просил приставов "понять и простить", ведь 136 тысяч рублей из них он уже оплатил. Но закон есть закон: даже если долг несколько сотен рублей - о зарубежье и не мечтай.

- Поскольку остаток долга не так велик, чтобы ради него отказаться от долгожданного отдыха за границей, мурманчанин оплатил его. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, постановление о временном ограничении права на выезд должника за пределы Российской Федерации отменено, - рассказали в службе судебных приставов Мурманской области.

После этого мужчина смог насладиться отдыхом в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Североморске 17-летний парень угнал машину с автосервиса и устроил ДТП, в котором погибли два его друга
Житель Полярных Зорь потерял паспорт и нарвался на мошенников
Ковдорской больнице дадут 21 миллион рублей на покупку нового оборудования
Появился седьмой кандидат на выборах губернатора Мурманской области
Рядом с Семеновским озером нашли подосиновики
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019: лор из Мурманска получает 20 тысяч
В Кандалакше хотят сделать памятник матери
В мэрии Мурманска объяснили, зачем в городе массово рубят деревья
В Мурманской области пропали мужчина и женщина
О пропавшей после скандала с избиением девочки мурманчанке нет новостей уже три месяца
В салоне красоты в центре Мурманска погибла сотрудница
Должникам по алиментам могут запретить выезжать за пределы Мурманской области
В Кольском районе мотоциклист врезался в припаркованный "УАЗ" дорожных рабочих
Вице-премьер пообещал помочь сделать перелеты Мурманск-Москва дешевле
В Мурманске из канализации спасли щенка со сломанной лапой
Житель Ковдора использовал несовершеннолетних девочек для своих утех
В Мурманске медведь перевел бабушку через дорогу
Снова под суд: северянин познакомился в изоляторе с мужчиной и решил у него переночевать
Деньги на памятник оленетранспортным батальонам будут искать в бюджете Мурманской области
Угольный терминал "Лавна" даст 1000 рабочих мест и 4 миллиарда налогов
В Мурманской области предложили не пускать детей до 14 лет в социальные сети
На горнолыжном склоне Кукисвумчорр произошел пожар
Соцсети: в Мурманске школьницы подрались из-за мальчика