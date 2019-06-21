Чистка и промывка топливной системы в Север-Авто всего за 1 880 р.
Сервисный центр автосалона Север-Авто, официальный дилер автомобилей марки ŠKODA настоятельно рекомендует производить чистку и промывку топливной системы каждого автомобиля.
Стоимость чистки и промывки топливной системы в сервисной станции дилерского центра составляет 1 880 рублей с учетом промывочной жидкости и всех необходимых материалов.
Важно знать:
После проведения услуги необходимо заменить свечи зажигания!
Записаться на сервисное обслуживание можно по телефону автосалона Север-Авто (88152) 554-207 или у сотрудников отдела сервиса по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1. Официальный сайт автосалона: https://sevavto.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU