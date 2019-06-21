Чистка и промывка топливной системы в Север-Авто всего за 1 880 р.

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-20T14:45:14+03:00

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Сервисный центр автосалона Север-Авто, официальный дилер автомобилей марки ŠKODA настоятельно рекомендует производить чистку и промывку топливной системы каждого автомобиля.

Стоимость чистки и промывки топливной системы в сервисной станции дилерского центра составляет 1 880 рублей с учетом промывочной жидкости и всех необходимых материалов.

Важно знать:

После проведения услуги необходимо заменить свечи зажигания!

Записаться на сервисное обслуживание можно по телефону автосалона Север-Авто (88152) 554-207 или у сотрудников отдела сервиса по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1. Официальный сайт автосалона: https://sevavto.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU