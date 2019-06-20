Ковдорской больнице дадут 21 миллион рублей на покупку нового оборудования

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-20T14:35:08+03:00

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Сейчас больница в Ковдоре действует как филиал Мончегорской центральной районной больницы. Для города с населением чуть больше 16 тысяч человек - объект, безусловно, важный.

Как и многие медучреждения области, в первую очередь, районные, больница с годами стала нуждаться в ремонте и техническом обновлении. Ситуация готова сдвинуться с мертвой точки после визит в Кодвор врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Начинаем ремонт в больничном корпусе, в этом году начнем с крыши и теплопункта, в следующем - отделка внутренних помещений. Выделено дополнительно более 21 миллиона рублей на покупку новой медицинской техники. будут открыты боксы инфекционного отделения - чтоб лечить детские инфекции и те же элементарные капельницы можно было ставить в Ковдоре, а не ездить в Мончегорск, - подвел итоги визита глава региона.

Не удивить северян и тем, что в больнице не хватает специалистов. Так, здесь нельзя записаться к кардиологу, инфекционисту, эндокринологу, врачу ультразвуковой диагностики, - только ехать в другие города. Что затратно и хлопотно. Помочь в этом может, например, программа "Арктический доктор".

Напомним, после визита в Кандалакшскую районную больницу Андрей Чибис отменил закупку машин для правительства и распорядился потратить деньги на медооборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU