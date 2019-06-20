В Североморске 17-летний парень угнал машину с автосервиса и устроил ДТП, в котором погибли два его друга

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-20T16:04:51+03:00

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3 сентября прошлого года на 17-м километре автоподъезда к Североморску произошла страшная авария с участием четырех машин.

Сначала Lada Priora по касательной ударила "УАЗ", затем вылетела на встречку и столкнулась с ВАЗ-2115 и Lada Kalina. Под конец Priora вылетела в кювет.

Оказалось, что за рулем был 17-летний парень. С собой он вез трех друзей, двое из которых 16 и 17 лет умерли на месте. Еще один 18-летний молодой человек получил серьезные травмы. Автомобиль не принадлежал парнишке. Дело в том, что он угнал машину в автосервиса, где подрабатывал. Более того, за руль школьник сел пьяным.

Он попал сразу под две статьи: угон машин и ДТП, повслекшее смерть людей ( п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ и ч. 6 ст. 264 УК РФ). И получил реальный срок, слишком уж тяжелое правонарушение совершил. При этом подросток признал свою вину, извинился перед родными погибших друзей.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Осужденный взят под стражу в зале суда, - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

Помимо этого был удовлетворен гражданский иск прокурора города в интересах территориального ФОМС о возмещении затрат на лечение потерпевших удовлетворен в полном объеме на сумму более 430 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU