2019-06-20T13:49:10+03:00
Политика

Появился седьмой кандидат на выборах губернатора Мурманской области

Им стал Василий Буров от "Справедливой России"
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: murmansk.izbirkom.ru.Фото: murmansk.izbirkom.ru.
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Избирательная комиссия Мурманской области приняла документы от еще одного желающего включиться в предвыборную гонку, которая скоро начнется в регионе. Зарегистрированным кандидатом стал Василий Буров, представитель "Справедливой России" и член Общественной палаты региона. Также он является председателем местного отделения "Российского союза ветеранов Афганистана". Его кандидатуру выбрали большинством голосов на последнем съезде партии.

Он стал седьмым претендентом на кресло главы Заполярья. Также баллотироваться будут врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" и самовыдвиженцы Николай Дмитренко и Михаил Зуб. Ожидается, что документы подаст еще кандидат от ЛДПР.

Напомним, выборы губернатора состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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