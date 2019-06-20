Житель Полярных Зорь потерял паспорт и нарвался на мошенников

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-20T09:40:30+03:00

Мужчина перевел мошеннику 5 тысяч рублей, но остался и без денег, и без паспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жителю Полярных Зорь не повезло дважды. Сначала 60-летний мужчина потерял паспорт. Чтобы найти его, он обратился к землякам с просьбой помочь в поисках. Объявление он разместил в "ВКонтакте".

И на него откликнулся незнакомец. Паспорта у него не было, зато было желание легких денег.

- В тот же день мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что нашел документ. При этом собеседник согласился вернуть паспорт только после перевода на его карту 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Следуя инструкциям неизвестного, мужчина перечислил требуемую сумму на указанный абонентом счет, а потом связь с незнакомцем прервалась, и телефон звонившего стал недоступен, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

После проверки оказалось, что звонил злоумышленник из Липецкой области. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Идет поиск преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU