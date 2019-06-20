В Кандалакше хотят сделать памятник матери

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-20T12:12:55+03:00

Памятник матери уже стоял в центре Кандалакши, но был разрушен. Фото: администрация Кандалакши

Когда-то он уже украшал город, но был разрушен

Изменить размер текста: A A

Еще в советские годы в сквере кинотеатра "Нива" в Кандалакше стоял памятник матери. Это была фигура сидящей женщины, которая держала младенца, а рядом с ней стоял еще один ребенок.

Но после он был разрушен, и от монумент остался только постамент. Сейчас в Кандалакше хотят вернуть на место сильный по значению памятник.

- В 2019 году пройдет благоустройство сквера: силами частного инвестора здесь планируется выполнение работ по восстановлению дорожек, установке скамеек, урн, что позволит данной общественной территории вновь войти в число значимых мест города. А "памятник матери" станет дополнительным украшением и своеобразным символом связи времен и поколений, - рассказали в администрации Кандалакши.

Правда, такую идею могут одобрить не все горожане. В мэрии к этому готовы, поэтому и объявили публичное обсуждение проекта. Голосование продлится до 28 июня. Также северяне могут сами придумать эскиз памятника (любого, какого захотят) и предложить его вместо памятника матери.

ИСТОЧНИК KP.RU