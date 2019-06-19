В салоне красоты в центре Мурманска погибла сотрудница

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-19T17:38:21+03:00

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Вечером 18 июня в гостинично-деловом центре "Меридиан" вдруг раздались женские крики. Сотрудницы одного из центров красоты были в панике, глядя на задыхающуюся коллегу.

Как позже стало известно, 43-летней женщине, которая работала мастером по педикюру, стало плохо еще днем. Она жаловалась на самочувствие, но решила отработать смену. Но в конце рабочего дня ей стало еще хуже, женщина начала задыхаться.

Коллеги вызвали ей скорую помощь. Но все случилось слишком быстро. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть. Сотрудницы салона красоты тоже не смогли помочь.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам вскрытия будет установлена причина смерти. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Одна из версий смерти женщины - анафилактический шок.

ИСТОЧНИК KP.RU