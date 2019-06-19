Должникам по алиментам могут запретить выезжать за пределы Мурманской области
Если у тебя есть даже небольшой долг, то выезд за границу тебе закрыт. Нередко люди только в аэропорту при прохождении контроля узнают, что забыли оплатить кредит или алименты.
По России при этом должники могут свободно перемещаться. Но уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган уверен, что ситуацию надо изменить. Тем, кто уклоняется от алиментов, надо запретить выезжать за пределы региона.
- В Мурманской области задолженность по алиментам составляет около 1 миллиарда рублей, большая часть этих денег - на совести мужчин. Надо ограничить выезд таких граждан за пределы Мурманской области. Считаю правильным, чтобы работодатели интересовались, не является ли их сотрудник или соискатель должником. Пусть они никуда не избираются, - пояснил Борис Семенович.
При этом, как уполномоченный, он может лишь предложить такие идеи, а решать, воплощать ли их, должны другие инстанции.
Напомним, Борис Коган также предложил не пускать в соцсети детей до 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU