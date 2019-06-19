2019-06-19T17:03:39+03:00
Общество

Должникам по алиментам могут запретить выезжать за пределы Мурманской области

Уполномоченный по правам ребенка региона предложил работодателям интересоваться долгами подчиненных
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Нередко алиментщики узнают о долге, уже собрав чемоданы в отпуск.Нередко алиментщики узнают о долге, уже собрав чемоданы в отпуск.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Если у тебя есть даже небольшой долг, то выезд за границу тебе закрыт. Нередко люди только в аэропорту при прохождении контроля узнают, что забыли оплатить кредит или алименты.

По России при этом должники могут свободно перемещаться. Но уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган уверен, что ситуацию надо изменить. Тем, кто уклоняется от алиментов, надо запретить выезжать за пределы региона.

- В Мурманской области задолженность по алиментам составляет около 1 миллиарда рублей, большая часть этих денег - на совести мужчин. Надо ограничить выезд таких граждан за пределы Мурманской области. Считаю правильным, чтобы работодатели интересовались, не является ли их сотрудник или соискатель должником. Пусть они никуда не избираются, - пояснил Борис Семенович.

При этом, как уполномоченный, он может лишь предложить такие идеи, а решать, воплощать ли их, должны другие инстанции.

Напомним, Борис Коган также предложил не пускать в соцсети детей до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
О пропавшей после скандала с избиением девочки мурманчанке нет новостей уже три месяца
В салоне красоты в центре Мурманска погибла сотрудница
В Кольском районе мотоциклист врезался в припаркованный "УАЗ" дорожных рабочих
Вице-премьер пообещал помочь сделать перелеты Мурманск-Москва дешевле
В Мурманске из канализации спасли щенка со сломанной лапой
Житель Ковдора использовал несовершеннолетних девочек для своих утех
В Мурманске медведь перевел бабушку через дорогу
Снова под суд: северянин познакомился в изоляторе с мужчиной и решил у него переночевать
Деньги на памятник оленетранспортным батальонам будут искать в бюджете Мурманской области
Угольный терминал "Лавна" даст 1000 рабочих мест и 4 миллиарда налогов
В Мурманской области предложили не пускать детей до 14 лет в социальные сети
На горнолыжном склоне Кукисвумчорр произошел пожар
Соцсети: в Мурманске школьницы подрались из-за мальчика