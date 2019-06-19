2019-06-19T16:12:45+03:00
Происшествия

В Кольском районе мотоциклист врезался в припаркованный "УАЗ" дорожных рабочих

Водитель получил серьезные травмы и попал в больницу
Ника СВЕТЛОВА
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Мотоциклист на полном ходу врезался в припаркованный "УАЗ". Фото: МВД России по Мурманской областиМотоциклист на полном ходу врезался в припаркованный "УАЗ". Фото: МВД России по Мурманской области
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По ночам сейчас светло, заморозков нет, сильные дожди отпустили Мурманскую область. Но серьезные аварии продолжают происходить на заполярных дорогах. Нередко - с участием мотоциклистов.

18 июня около 23.20 водитель YAMAHA попал в переделку на трассе "Кола". Примерно за 600 метров до села Минькино мотоцикл вылетел с полосы и врезался в "УАЗ", который стоял на обочине. Машину оставили рабочие, занятые ремонтом дороги. За рулем отечественной машины был 33-летний водитель. Он не пострадал, чего не скажешь о виновнике аварии.

- В результате ДТП с многочисленными телесными повреждениями мотоциклист госпитализирован в медицинское учреждение Мурманска. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Повреждения получили и "УАЗ", и YAMAHA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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