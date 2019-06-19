Вице-премьер пообещал помочь сделать перелеты Мурманск-Москва дешевле

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-19T15:25:30+03:00

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Куда только не летают самолеты из Мурманска: хочешь - в Турцию, хочешь - на Крым. Но далеко не всем они по карману.

Заглядываем на сайты по продаже авиабилетов. Рейс до Москвы стоит для северян от 7 тысяч рублей и до 13 тысяч (это самые дешевые вариант). До Санкт-Петербурга еще дороже - 9-17 тысяч для начала.

А лететь-то всего 2-2,5 часа! На эту проблему обратили внимание вице-премьера Максима Акимова, который прилетел с рабочим визитом в Заполярье. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что северянам слишком дорого летать. И надо искать пути, как сделать такое путешествие доступнее.

- Очень острая для нас проблема - скачки цен на билеты Мурманск - Москва. Цены на авиабилеты в пиковый отпускной период доходят до неадекватных, совершенно недоступных нашим жителям. Эта проблема нас очень беспокоит. Здесь важно найти решение, возможно связанное с иной организацией бизнес-процессов, использованием более вместительных типов воздушных судов, - пояснил глава региона.

Максим Акимов пообещал, что над снижением перелетов Мурманск-Москва поработают: Минтрансу уже дали такое поручение.

ИСТОЧНИК KP.RU