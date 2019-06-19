Житель Ковдора использовал несовершеннолетних девочек для своих утех

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-19T15:51:35+03:00

Извращенец знал, какой вред наносит детям, и никаких заболеваний по части психиатрии у него нет. Фото: Тимур ХАНОВ

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Еще один извращенец попал на скамью подсудимых и получил реальное наказание.

42-летний житель Ковдора ранее проблем с законом не имел и для окружающих был хорошим человеком. Вот только, когда никто не видел, он совершал ужасные вещи.

- Следствием и судом установлено, что мужчина в период с августа по октябрь 2018 года, находясь на улицах города Ковдора, с целью удовлетворения половых потребностей, совершал действия развратного характера в отношении трех девочек в возрасте от 12 до 13 лет, - так официально подают информацию в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Сообщить подробности нельзя: девочки и их семьи и так тяжело переживают случившееся. Дети не до конца понимали, что с ними делают. А вот мужчина прекрасно понимал происходящее. Это доказала комплексная сексолого-психолого-психиатрическая судебная экспертиза: извращенец знал, какой вред наносит детям, и никаких заболеваний по части психиатрии у него нет.

Поймать преступника смогли после того, как девочки рассказали о его действиях родным. Те обратились в полицию. Был составлен фоторобот, и мужчину задержали у него дома. Когда его поставили перед доказательствами, он не стал отпираться и во всем признался.

Суд тоже увидел его вину и приговорил ковдорчанина к 3 лет 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU