2019-06-19T13:19:44+03:00
Общество

В Мурманске медведь перевел бабушку через дорогу

Молодой человек в костюме ростовой куклы не смог не помочь пожилой даме [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Молодой человек в костюме мишки Тэдди помог бабушке перейти через дорогу. Фото: vk.com/mlive51Молодой человек в костюме мишки Тэдди помог бабушке перейти через дорогу. Фото: vk.com/mlive51
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Трогательное видео обсуждают сейчас в мурманских пабликах в "ВКонтакте". Его героями стала бабушка и ... парень в костюме медведя.

Очевидно, что пожилой мурманчанке было трудно перейти дорогу через проспект Ленина на Пяти Углах. И ей вызывался помочь парень, подрабатывающий тем, что ходит в костюме ростовой куклы и рекламирующий магазин.

"Медведь" Тэдди взял бабушку под локоток и перевел через дорогу. Процесс оказался небыстрый, но успешный. Водители терпеливо ждали. Неизвестного молодого человека уже назвали плюшевым героем.

Напомним, что на оперативном совещании в понедельник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял проблему светофоров. Жители Мурманска жалуются, что для пешеходов зеленый сигнал горит очень мало. И не все успевают перейти проезжую часть.

Медведь в Мурманске перевел бабушку через дорогу.Видео: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

ИСТОЧНИК KP.RU

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