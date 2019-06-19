В Мурманске медведь перевел бабушку через дорогу
Трогательное видео обсуждают сейчас в мурманских пабликах в "ВКонтакте". Его героями стала бабушка и ... парень в костюме медведя.
Очевидно, что пожилой мурманчанке было трудно перейти дорогу через проспект Ленина на Пяти Углах. И ей вызывался помочь парень, подрабатывающий тем, что ходит в костюме ростовой куклы и рекламирующий магазин.
"Медведь" Тэдди взял бабушку под локоток и перевел через дорогу. Процесс оказался небыстрый, но успешный. Водители терпеливо ждали. Неизвестного молодого человека уже назвали плюшевым героем.
Напомним, что на оперативном совещании в понедельник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял проблему светофоров. Жители Мурманска жалуются, что для пешеходов зеленый сигнал горит очень мало. И не все успевают перейти проезжую часть.
Медведь в Мурманске перевел бабушку через дорогу.Видео: vk.com/uyutnoye_zapolyarye
ИСТОЧНИК KP.RU