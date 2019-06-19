В Мурманской области предложили не пускать детей до 14 лет в социальные сети
О многих страшных историях с детьми мы узнаем именно из социальных сетей. Потому что там мальчики и девочки делятся фотографиями и видео, как издеваются над братьями и сестрами, как дерутся со сверстниками или жестоки к животным.
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган видит в этом серьезную проблему. Поэтому он предлагает запретить доступ тем, кому нет еще 14 лет, в социальные сети.
Омбудсмен вспомнил громкую историю с избиение девочки в овраге рядом с Кольским проспектом. Видео с ним участники выложили в "ВКонтакте", чтобы стать популярнее. Но привело это к возбуждению уголовного дела. Зачинщицы попали в спецучреждение, одна и вовсе сбежала из дома, лишь бы не попасть в казенные стены. Своим поступком девочки гордились лишь в сети, а вот когда с ним стали разбираться в реальной жизни, они поняли, что натворили.
- Я не знал, что критерием успешности теперь, оказывается, является количество лайков. В сети много угроз: там оскорбления, угрозы, фотожабы, - сообщил Борис Семенович.
С таким предложением омбудсмен может выступить на федеральном уровне. И привести в пример те страны, где уже ограничили соцсети для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU