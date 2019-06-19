На горнолыжном склоне Кукисвумчорр произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-19T07:57:17+03:00

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Вечером 18 июня пожарным пришлось спешить на тушение в не самом легкодоступном месте. Пожар случился в девятом часу вечера на горнолыжном склоне Кукисвумчорр.

Здесь огонь охватил деревянную будку. Подобраться к ней было непросто: на этом участке горы не было подъездных путей, недалеко от канатной дороги. Да и сам объект был небольшой, поэтому сгорел до прибытия пожарных расчетов.

- Вызов поступил по системе 112 около девяти вечера. Пострадавших нет, угрозы жизни тоже, - рассказал начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Постройка восстановлению не подлежит, только если возвести ее заново на этом же месте. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, на этих выходных сильный пожар случился в Росляково. Из пятиэтажки спасли пять человек, один погиб. По факту случившегося следователи начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU