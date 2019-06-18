Соцсети: в Мурманске школьницы подрались из-за мальчика

СЕГОДНЯ 20:07 2019-06-18T20:07:13+03:00

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В последнее время о драках среди детей становится известно через соцсети. Именно туда подростки выкладывают видео и фотографии, как разбираются с теми, кто их обидел.

Напомним, именно через "ВКонтакте" стало известно, что группа школьниц избила в овраге рядом с проспектом Кольский сверстницу. И через эту же социальную сеть хвастались девочки, которые решили проучить неугодную "подружку".

И вот - снова драка и снова среди представительниц прекрасного пола 13-14 лет. Как пишет паблик "Плохие новости", случилось все на одном из пустырей рядом с жилыми домами. Одна из участниц обиделась на другую за то, что та, якобы была слишком в близких отношениях с ее молодым человеком. В "ВКонтакте" она нашла видео и фото, как доказательства такой дружбы. И решила расправиться с разлучницей. На драку пришли подружки ревнивицы.

Фотографии и видео со стрелки "случайно" попали в соцсеть. А после разлетелись по разным пабликам. Что не могло не заинтересовать следователей. Как рассказали в СКР по Мурманской области, сейчас устанавливаются личности участниц драки. Вопросы есть и к родителям несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU