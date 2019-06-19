Снова под суд: северянин познакомился в изоляторе с мужчиной и решил у него переночевать

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-19T12:37:38+03:00

Только вот в квартиру он проник незаконно

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Ох уж эти превратности судьбы. 46-летний житель Ловозерского района только вышел на свободу, как опять может ее лишиться. А все за то, что показал себя плохим другом.

В марте этого года он получит наказание в виде административного ареста на 10 суток из-за нахождения в общественном месте в пьяном виде и попал в изолятор временного содержания. Там мужчина познакомился с другим нарушителем, которого приговорили к 13 суткам. Разговорившись, тот выдал где живет и другую личную информацию. 46-летний северянин освободился первым и решил, что может переночевать в квартире у нового друга. Все равно тот пока находится в изоляторе.

Вспомним адрес, мужчина пошел на улицу Капитана Иванова в Оленегорске. Дверь квартиры, конечно, была заперта. Поэтому ее просто выбили ногой.

- В этой квартире мужчина находился до утра следующего дня. Своими противоправными действиями он существенно нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы потерпевшего, предусмотренные статьей 25 Конституции РФ, гласящей, что жилище неприкосновенно, - пояснила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Остаться незамеченным злоумышленнику не удалось. Ведь он попал на камеру видеонаблюдения в подъезде.

Так мужчина, едва освободившись, снова попал под суд. Ему грозит до трех месяцев колонии. Впрочем, северянину не привыкать: он уже не раз встречался с Фемидой, в том числе и за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU