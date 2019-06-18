2019-06-18T15:55:39+03:00
Общество

Для пострадавшего в страшной аварии в Мурманске тренера хоккейной команды собрали миллион рублей

Теперь Олег Коврижных сможет поехать в Санкт-Петербург на лечение
Мария ПАШЕНКОВА
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Олег Коврижных уже находится в Санкт-Петербурге, где будет проходить лечение и реабилитацию.Олег Коврижных уже находится в Санкт-Петербурге, где будет проходить лечение и реабилитацию.
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С фотографий смотрит улыбчивый сильный и красивый парень. Таким 21-летний Олег Коврижных был до аварии, которая в один миг перевернула его жизнь. Напомним, случилась она 13 марта на проспекте Кольский в Мурманске: молодой человек ехал на своей машине, когда на нее буквально приземлилось другое авто.

Олег выжил, но вот уже три месяца он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Конечно, пока и речи нет о том, чтобы он снова стал тренировать своих ребят из хоккейного клуба "Хаски". Ведь сейчас Олегу надо встать не на коньки, а хотя бы на ноги. И в этом ему помогают земляки.

Меньше недели назад был объявлен сбор денег для мурманчанина. Нужен был миллион, чтобы отвезти его в Санкт-Петербург на лечение и реабилитацию. И северяне смогли собрать нужную сумму!

- Олег доставлен в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А.Л. Поленова в Санкт-Петербурге, он будет находиться в нейрохирургическом отделении. Транспортировка прошла успешно! Спасибо каждому за материальную помощь. Нужная сумма собрана благодаря Вам! - поблагодарили всех неравнодушных в клубе "Хаски".

Все мы желаем Олегу скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU

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