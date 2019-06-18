Сотрудники МЧС Мурманской области забыли отчитаться о счетах в банках и земельных участках

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-18T14:57:03+03:00

Сотрудники МЧС оказались забывчивы: то не вспомнят про вклад в банке, то про земельный участок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из них купил недвижимость на 5 миллионов рублей, что больше его дохода за три года

Изменить размер текста: A A

Пора представления деклараций уже прошла. И мы узнали, сколько заработали в правительстве Мурманской области, областной Думе, горсовете и мэрии, главы разных силовых структур.

А теперь пришла пора прокурорских проверок: правильно ли высокопоставленные лица и их подчиненные отчитались о доходах. Первые нарушения уже нашли в ГУ МЧС по Мурманской области.

Так, некоторые сотрудники ведомства в справках о доходах за отчетные периоды 2016-2018 годы забыли указать более 150 счетов в кредитных организациях и возможный доход от таких вкладов. Один человек не вспомнил, что владеет земельным участком.

- Вопреки требованиям ст.ст. 4, 10 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» должностным лицом Главного управления, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, не инициирована процедура осуществления контроля за расходами государственного служащего, который приобрел объект недвижимого имущества стоимостью более 5 миллионов рублей, что значительно превышает его совокупный трехлетний доход, - пояснили в прокуратуре.

В отношении забывчивых сотрудников МЧС инициировали проверки. Их итоги покажут, будут ли они привлечены к дисциплинарной ответственности. А вот сотрудник кадровой службы, который допустил оплошности в декларациях, уже получил такое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU