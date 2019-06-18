Аналоговое телевидение в Мурманской области отключат в октябре
Многие северяне уже подготовились к переходу с аналогового вещания на цифровое. А в некоторых регионах "старый" сигнал и вовсе не проходит. Мурманская область в числе тех субъектов, где аналог отключат позже всех.
Сначала это должны были сделать еще этим летом. Но потом северянам дали чуть больше времени, чтобы подготовиться.
В мэрии Мурманска напоминают, что аналоговое телевидение перестанет работать в Заполярье уже в октябре. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.
- Жители города Мурманска, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить компенсацию стоимости приставки. Подать необходимое заявление можно по адресам: пр. Героев-североморцев, 33, кабинет 201, тел. 43-38-05 (для жителей Ленинского и Октябрьского административных округов), пр. Кольский, 129/1, кабинет 109, тел. 53-94-54 (для жителей Первомайского административного округа). Прием осуществляется по понедельникам, средам, пятницам с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, - уточнили в администрации Мурманска.
Узнать подробности можно в Центре консультационной поддержки, ул. Шмидта, 4а, тел. (8152) 69-59-59. График работы: Вторник — суббота с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Воскресенье, понедельник – выходные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU