Аналоговое телевидение в Мурманской области отключат в октябре

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-18T12:03:49+03:00

В октябре те северяне, кто не перешел на цифру, останутся без телевизора. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Многие северяне уже подготовились к переходу с аналогового вещания на цифровое. А в некоторых регионах "старый" сигнал и вовсе не проходит. Мурманская область в числе тех субъектов, где аналог отключат позже всех.

Сначала это должны были сделать еще этим летом. Но потом северянам дали чуть больше времени, чтобы подготовиться.

В мэрии Мурманска напоминают, что аналоговое телевидение перестанет работать в Заполярье уже в октябре. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

- Жители города Мурманска, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить компенсацию стоимости приставки. Подать необходимое заявление можно по адресам: пр. Героев-североморцев, 33, кабинет 201, тел. 43-38-05 (для жителей Ленинского и Октябрьского административных округов), пр. Кольский, 129/1, кабинет 109, тел. 53-94-54 (для жителей Первомайского административного округа). Прием осуществляется по понедельникам, средам, пятницам с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, - уточнили в администрации Мурманска.

Узнать подробности можно в Центре консультационной поддержки, ул. Шмидта, 4а, тел. (8152) 69-59-59. График работы: Вторник — суббота с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Воскресенье, понедельник – выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU