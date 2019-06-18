В Мончегорске рядом с приютом для животные компания молодых людей устроила стрельбу

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-18T12:01:04+03:00

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Волонтеры общественного приюта для бездомных животных "Дом с хвостом" в Мончегорске не на шутку встревожены. В ночь с 15 на 16 июня к их зданию приехала серебристая "ВАЗ-2115". В ней было много молодых людей, которые уже были подшофе - в руках они держали пиво. А дальше развеселая компания открыла стрельбу.

- Что они забыли в первом часу ночи прямо возле здания приюта, неизвестно. Но, видимо, им было тоже неизвестно, что в нашем приюте ночью есть сторож, приют под наблюдением волонтеров 24 часа в сутки! Услышав странные хлопки, сторож вышла. На вопрос: "Что вы тут делаете?", был ответ: "Присутствуем". Предупредив, что будет вызвана полиция, сторож начала съемку на камеру. Машина отъехала от приюта на 100 метров и остановилась. Молодые люди спрятали в багажник ружье или винтовку, уехали, не дожидаясь наряда полиции. За рулем была девушка, - рассказали в приюте.

Из чего именно палили молодые люди, пока не ясно. Как и то, зачем они приехали. Зато сторож успела записать номера машины. К счастью, ни люди, ни животные не пострадали.

Как рассказали "КП" в УМВД России по Мурманской области, к приюту выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU