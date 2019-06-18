В Мурманской области нашли останки немецких солдат и танков

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-18T10:30:12+03:00

Найденное оружие и технику восстановят и отдадут в музей

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С начала июня под Кандалакшей шла большая работа. Русское географическое общество объединилось с региональным поисковым отрядом «Верман» и Северным флотом, чтобы изучить местность, где шли локальные бои Советско-Финской и Великой Отечественной войн. Леса вблизи КПП «Салла», озер Кюлял и Кулуярви, хребта Колтанхариу и высоты Кейнувара оказались полны вполне физических напоминаний о тех годах.

Земля отдала участникам экспедиции останки немецкого солдата. Можно попробовать установить его личность, ведь был обнаружен также жетон (правда, сохранившийся только частично).

- Также были найдены образцы советского и немецкого оружия, элементы экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта: винтовки советского и германского производства, патроны, каски, фляжки, топоры, лопатки. Идентифицированы детали корпуса и элементы ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ, такие как гусеницы, тормозная система, фрикционы и другие более мелкие элементы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Специалисты займутся реставрацией найденный вещей. А позже они станут экспонатами Военно-морского музея Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU