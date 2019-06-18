2019-06-18T09:43:53+03:00
Происшествия

В Кандалакшском районе машина столкнулась с лосем

Животное погибло, а вот водитель отделался испугом
Мария ПАШЕНКОВА
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Лось от удара с иномаркой погиб сразу. Фото: ГИБДД по Мурманской областиЛось от удара с иномаркой погиб сразу. Фото: ГИБДД по Мурманской области
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Почти каждую неделю поступают сообщения, что северяне видят медведей и лосей. Кажется, нет ни одного города Мурманской области, откуда бы не прилетела такая весточка.

Был уже и несколько случаев, когда водители чудом избегали аварии с лосями или ДТП было не серьезным. Но 15 июня в Кандалакшском районе ситуация оказалась серьезней.

- В 9.45 минут на 1086 километре автодороги Р-21 «Кола» водитель KIA Sorento двигался в сторону Санкт-Петербурга и совершил наезд на лося, который внезапно выскочил на проезжую часть дороги. В результате ДТП животное скончалось на месте, автомобиль получил механические повреждения. Будьте осторожны! - сообщили в Госавтоинспекции Мурманской области.

Водителю иномарки повезло, что удар с животным был не таким сильным. Ведь обычно лось легко может выбить стекла и смять металл - средний вес взрослой особи достигает 250-300 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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