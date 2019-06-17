В Мурманске светофоры дольше будут гореть "зеленым" для пешеходов

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-17T18:05:01+03:00

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В Мурманске часто меняется работа светофоров. Одно из последних новшеств - выделенная фаза для пешеходов, которую не так давно ввели на пересечении улиц Карла Маркса и Софьи Перовской.

Правда, пешеходам дают не так много времени, чтобы перейти проезжую частью. На многих участках на это отвели всего 17 секунд. Их не хватает даже молодым, что уж говорить про пожилых людей, инвалидов, людей с детьми?

Горожане стали жаловаться на ситуацию, и ее не в первый раз рассмотрели на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Врио губернатора Андрей Чибис спросил, как ищут решение проблемы. И прямо сказал, что необходимо увеличить время для пешеходов.

- Когда можно будет увидеть результаты? - спросил глава региона.

- Существующая схема организации дорожного движения была оптимизирована и соответствует требованием национальных стандартов. Но в связи с жалобами администрация анализирует ситуацию, по результатам будет принято решение о корректировке в сторону увеличения работы фазы перехода перекрестков пешеходами, - ответила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Новую схему обещали представить через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU