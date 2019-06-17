Рыбопромышленник Михаил Зуб подал документы для участия в выборах губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-17T16:06:23+03:00

Михаил Зуб пришел на конференцию к Владимиру Путину, чтобы рассказать о рыбных проблемах Мурманской области. Фото: Первый канал

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Выборы губернатора Мурманской области, которые состоятся 8 сентября, обещают быть интересными. Это можно понять, посмотрев на список кандидатов.

Так, 17 июня избирательная комиссия региона приняла документы от рыбопромышленника Михаила Зуба, который решил пойти как самовыдвиженец. Он стал шестым кандидатом. Ранее о своем намерении претендовать врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" и самовыдвиженец Николай Дмитренко.

Напомним, Михаил Зуб стал известен на всю страну после того, как на пресс-конференции с Владимиром Путиным рассказал про проблемы с рыбной отраслью в Мурманской области. На встрече он признался президенту, что попал на нее обманным путем.

В данный момент все они являются выдвинутыми кандидатами. Также в ближайшее время в избирком должен прийти кандидат от "Справедливой России". На выходных состоялась региональная конференция партии, на которой большинство участников проголосовало за руководителя отделения "Союза десантников России" Василия Бурова.

На этой неделе своего представителя на выборах объявит ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU