2019-06-17T11:48:39+03:00
Происшествия

В Кандалакшском районе борются с лесным пожаром

Два возгорания за выходные уже потушили
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожароопасный сезон начался еще в мае.Пожароопасный сезон начался еще в мае.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Хоть лето в этом году пока не отличается сильной жарой, все же тепло временами приходит. И это значит, что специалисты готовы к лесным пожарам. Тем более, что пожароопасный сезон объявили еще в мае.

Сейчас в Мурманской области действует один пожар рядом с поселком Зеленоборский. Очаг находится в труднодоступном месте, поэтому победить огонь не так просто.

- Сейчас пожар локализован, на месте работает восемь сотрудников лесной охраны. Всего на выходных было зарегистрировано три лесных пожара. Два - на Алакурттинской и Умбской дорогах - потушены, - сообщили в администрации Кандалакши и подведомственной территории.

Напоминаем, что причиной возгорания может возникнуть от незатушенного костра после шашлыков, брошенных окурков и даже битого стекла после пикников, на которое попадут солнечные лучи. Поэтому северян просят соблюдать порядок на природе и быть аккуратными с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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