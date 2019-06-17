Во дворе Мурманска снова сбили ребенка
Уже третьего ребенка за не такой уж длинный период времени сбили в Мурманске во дворе. Ранее в таких ДТП пострадали девочка и мальчик, перебегавший дорогу перед машиной.
16 июня около 18.40 история повторилась на улице Шабалина. 6-летний мальчик резко выскочил перед едущей у дома №14 Toyota Carina. За рулем был 55-летний мужчина, который не успел затормозить - расстояние до ребенка было совсем небольшим.
- В результате указанного ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения в виде рваной раны и сдавливания левой стопы, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение города Мурманска, - рассказала подробности происшествия заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Сейчас по факту наезда на ребенка полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU