2019-06-17T14:14:33+03:00
Происшествия

Во дворе Мурманска снова сбили ребенка

Мальчик перебегал дорогу перед машиной
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Полиция проводит проверку по факту ДТП.Полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Уже третьего ребенка за не такой уж длинный период времени сбили в Мурманске во дворе. Ранее в таких ДТП пострадали девочка и мальчик, перебегавший дорогу перед машиной.

16 июня около 18.40 история повторилась на улице Шабалина. 6-летний мальчик резко выскочил перед едущей у дома №14 Toyota Carina. За рулем был 55-летний мужчина, который не успел затормозить - расстояние до ребенка было совсем небольшим.

- В результате указанного ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения в виде рваной раны и сдавливания левой стопы, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение города Мурманска, - рассказала подробности происшествия заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Сейчас по факту наезда на ребенка полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Оленегорска грозит до двух лет за то, что дважды продала один диван
Врио губернатора Андрей Чибис про коррекционную школу-пансионат в Кильдинстрое: "Я аварийного состояния не увидел"
В Мурманске бомжи спасли щенка, которого выкинули в наглухо завязанном пакете
Полиция Мурманска занялась трупом игуаны, который нашли в костре
В Кандалакшском районе борются с лесным пожаром
В центре Мурманска хотят сделать платные парковки и одностороннее движение
В Мурманской области у поселка-призрака нашли человеческие останки
В Мурманской области хотят поднять цены на пассажирские перевозки
В сопках Мурманска пытались на костре сжечь игуану
Министр имущественных отношений Мурманской области напишет объяснительную за "прогул" оперативного совещания
В Крыму погиб 18-летний биатлонист из Мурманска
Ночной пожар в Росляково: 15 человек спасены, 1 погиб
Мурманчанка получила грант «Тавриды» в 1 миллион рублей
Следователи проверят сотрудников Апатитско-Кировской ЦРБ, после выписки из которой скончался пациент
Семьям пострадавших в авиакатстрофе в Шереметьево собрали больше 13 миллионов рублей
В Кольском районе в реке пропал мальчик
Специалисты рассказали итоги предварительной проверки по трупам собак в реке Кандалакши
В Мурманске нашли мужчину, который "заминировал" Ледовый дворец спорта
На крыше дома в Мурманске нашли бассейн
В Мурманской городской больнице снова бегают клопы
В Мурманской области подписали соглашение о дешевой рыбе