Министр имущественных отношений Мурманской области напишет объяснительную за "прогул" оперативного совещания

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-17T09:57:20+03:00

Олег Мазунов должен будет назвать причину, почему не был на оперативном совещании. Фото: министерство имущественных отношений Мурманской области

Врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису не понравилось, что глава ведомства не отпросился личного у него

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Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, состоявшееся утром 17 июня, закончился не самым приятным вопросом. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поинтересовался, а почему не все главы ведомств пришли на важную встречу.

- Мне сейчас доложили, что министр имущественных отношений не в отпуске. Почему он не присутствует? - спросил у собравшихся глава области.

- Он отпросился еще в пятницу, - сообщили подчиненные главы ведомства, не вдаваясь в подробности.

Такой ответ Андрея Чибиса не устроил. Он отметил, что Олег Мазунов должен был отпроситься лично у него.

- Пусть пишет объяснительную, - резюмировал врио губернатора.

На оперативном совещании с министерства имущественных отношений спросили несколько острых тем. Во главе угла стоял вопрос с водостоком на углу здания, где находится ведомства. Много лет вода с него попадала на асфальт и портила его. Такая ситуация, тем более от профильного ведомства, возмутила главу области. Он потребовал отчета, решена ли проблема. Но четкого ответа не получил.

Также он призвал всех глав муниципалитетов сообщать правительству о своих отъездах. Особенно, если человек будет находиться в месте, где нет связи. Такой вопрос назрел после выходных, когда до одного из руководителей не смогли дозвониться по важному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU