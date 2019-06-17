2019-06-17T11:27:32+03:00
Дом. Семья

В Мурманске бомжи спасли щенка, которого выкинули в наглухо завязанном пакете

Сейчас для малыша ищут дома и куратора
Ника СВЕТЛОВА
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Малыша, которого уже спасли от смерти, может снова ждать печальная участь. Фото: Ольга ЛевМалыша, которого уже спасли от смерти, может снова ждать печальная участь. Фото: Ольга Лев
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Мурманчане давно славятся тем, что спасают животных: новорожденных зайчат, трехногого лабрадора с Кипра, знаменитую Вуйчи без лапок, собаку, едва не попавшую под поезд. Но при этом что ни день, так новая история о человеческой жестокости.

На днях в Мурманске нашли щенка, которого неизвестные едва не обрекли на мучительную смерть.

- Его в минувший четверг в Первомайской районе обнаружили бомжи в мусорном баке... Чистенький, явно бывшедомашний щенок находился в завязано наглухо пакете - так, видимо, какой-то недочеловек решил избавится от наскучившей живой игрушки, - сообщает мурманчанка Ольга Лев.

Малыша выпустили бегать по двору, жительница одного из домов его прикармливала. А потом кроха едва не попал под колеса машины Ольги, выкатившись из-под соседнего авто. Мимо щенка северянка не смогла пройти. На время его приютили, но малышу нужен дом и куратор (ему готовы помочь материально).

- Если не будет отклика, щенка в понедельник придется увезти в ЦВСЖ, где ему грозит верная смерть, - сообщили в фонде помощи бездомным животным "Ищу Человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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