2019-06-17T11:28:59+03:00
Происшествия

Жительнице Оленегорска грозит до двух лет за то, что дважды продала один диван

Сначала женщина отдала мебель вместе с квартирой, а потом отдельно
Мария ПАШЕНКОВА
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Сначала жительница Оленегорска продала квартиру с мебелью, а затем только диван.Сначала жительница Оленегорска продала квартиру с мебелью, а затем только диван.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Дважды собрать пенку с одного варенья решила 32-летняя жительница Оленегорска. Но за это впервые в своей жизни стала фигурантом уголовного дела.

Женщина решила продать квартиру на улице Советская. и нашла 60-летнего покупателя, который захотел взять недвижимость вместе с мебелью. У мужчины северянка попросила только время, чтобы найти другое жилье и съехать.

Времени дама не теряла. И решила, что сможет продать диван, который уже принадлежал новому владельцу квартиры, разместила объявление о продаже. Сделка была удачной. Женщина получила свои деньги и съехала. А вот 60-летний мужчина, когда приехал в новую квартиру, расстроился, что дивана нет. И обратился в полицию с заявлением о краже.

- По данному факту дознавателем отделения МВД России «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до двух лет, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Ранее женщина была несудима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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