2019-06-17T11:26:10+03:00
Общество

В центре Мурманска хотят сделать платные парковки и одностороннее движение

Заплатить придется, если захочешь поставить машину на почти всех улицах в районе Пяти Углов
Ника СВЕТЛОВА
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Не исключено, что скоро мурманчанам придется платить за парковку в центре города.Не исключено, что скоро мурманчанам придется платить за парковку в центре города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мало кто из мурманчан пришел в восторг, когда на этих выходных в местных пабликах в "ВКонтакте" появилась схема предполагаемых мест платной парковки. Сделать их могут в центре столицы Заполярья.

Например, придется платить тем, кто захочет оставить машину на улицах Ленинградская, Карла Маркса, Профсоюзов, Воровского, Софьи Перовской и других.

Стоит отметить, что схема, которая так взволновала горожан, была опубликована еще в апреле в спецвыпуске газеты "Вечерний Мурманск", где описывался план развития города на 2018-2035 года. Но обсуждение вызвала, только когда попала в "ВКонтакте". Но в данный момент все это находится на стадии проекта.

Также в центре Мурманска могут появиться дороги с односторонним движением.

Две схемы, которые вызвали пока вызвали сопротивление мурманчан: места платных парковой и одностороннего движения. Фото: "Вечерний Мурманск"

Две схемы, которые вызвали пока вызвали сопротивление мурманчан: места платных парковой и одностороннего движения. Фото: "Вечерний Мурманск"

- Одним из основных мероприятий является организация одностороннего движения с выделенными встречными полосами для движения общественного транспорта по двум магистралям в центральной части города: пр. Ленина и магистрали ул. Челюскинцев – ул. Коминтерна – ул. Шмидта – пр. Кирова.Другим важным мероприятием является соединение Прибрежной дороги, ул. Подгорной, ул. Траловой, Портового проезда с Нижне-Ростинским шоссе в одну магистраль, - говорится в документе.

Правда, для этого надо будет расширить проезжую часть проспекта Ленина и ряд других участков. Также рассматриваются варианты строительства подземных или надземных переходов на ул. Челюскинцев в районе школы № 3, на перекрестке пр. Кольский - ул. Баумана – ул. Беринга, перекрестке пр. Героев-североморцев ул. Магомета Гаджиева. У Подгорной дороги может появиться дублер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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