В Крыму погиб 18-летний биатлонист из Мурманска

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-16T17:05:55+03:00

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В Крыму в поселге городского типа Рыбачье неподалеку от Алушты в одноименном пансионате отдыхала группа спортсменов из Мурманска. Утром 15 июня они вышли на традиционную утреннюю пробежку, с которой один из них, 18-летний биатлонист, не вернулся. Группа бросилась на поиски и попросила помощи спасателей.

- Спасатели приняли решение вести поиски как в горно-лесной зоне, так и в акватории вблизи поселка. В поисковых работах принимали участие сотрудники «КРЫМ-СПАС», ГУ МЧС России по РК, МВД, волонтеры, водолазы-спасатели и сотрудники кинологической службы с собаками. Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром, - рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов. - К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование.

Свои соболезнования родным и близким погибшего в Крыму воспитанника Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и члена юниорской сборной России по биатлону выразил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. По его поручению в комитете по физической культуре и спорту региона создана комиссия, один из членов которой скоро прибудет на место трагедии.

- После завершения необходимых следственных процедур будет решаться вопрос о доставке тела погибшего в Мурманск за счет средств областного бюджета, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU