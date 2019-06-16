Ночной пожар в Росляково: 15 человек спасены, 1 погиб

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-16T15:01:53+03:00

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Сегодня, 16 июня, ночью серьезное происшествие случилось в самом молодом и северном районе столицы Заполярья Росляково. Спасатели по тревоге отправились в бывший поселок в 2 часа 14 минут после того, как на пульт «01» поступила информация о пожаре в жилой 5-этажке. Горела квартира в доме № 6 по улице Мохнаткина Пахта.

- В результате пожара в квартире сгорели личные вещи, мебель, квартира закопчена по всей площади, нарушено остекление окон. На месте пожара работали четыре пожарно-спасательных подразделения, в том числе 13 челочек личного состава и 5 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

Из горящего дома спасатели эвакуировали 15 человек, находящихся внутри. Тем не менее, к несчастью, по сообщениям СМИ, спасти удалось не всех – с места происшествия сотрудниками МЧС также было обнаружено тело одного погибшего. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU