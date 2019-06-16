Семьям пострадавших в авиакатстрофе в Шереметьево собрали больше 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-16T12:01:40+03:00

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13 июня было уже 40 дней с момента трагедии, произошедшей в аэропорту Шереметьево. Трагическая посадка и пожар на борту рейса SU 1492 унесла жизни 41 человека из 78 находящихся 5 мая на Sukhoi Superjet 100, еще 9 человек оказались в больнице. Практически сразу, 8 мая, правительство Мурманской области объявило сбор средств для семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе, и вот он завершен. По данным Русфонда, собрано 13 592 211,64 рубля. С одной оговоркой: некоторые из этих средств были списаны мошенниками со счетов россиян и без их ведома переведены на счет сбора.

- Эти «пожертвования» Русфонд возвращает, так что финальная сумма будет скорректирована. В течение месяца мы завершим все возвраты и опубликуем размеры коррекции, - сообщают в организации.

Тем не менее, собранные деньги будут распределены между семьями погибших и пострадавшими в этой аварии – 90% сборов перечислят первым, а 10% - вторым.

- Мы попросили компанию "АльфаСтрахование" оказать содействие в оповещении граждан. Совместно с ней мы уже начали уведомлять пострадавших и родственников погибших и просим их подготовить документы для последующей передачи в Русфонд. Как только все документы будут собраны, начнутся выплаты, – объясняет вице-губернатор Роман Дурягин. – Распределение средств будет произведено по решению наблюдательного совета. Сейчас в наблюдательном совете заканчивается работа над поименными списками родственников и размерами выплат, исходя из окончательной суммы пожертвований.

ИСТОЧНИК KP.RU