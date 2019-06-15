На крыше дома в Мурманске нашли бассейн
- Ничего не капало с потолка, нет, просто все стены и потолок на кухне, в ванной и коридоре были насквозь мокрые, будто огромные пласты воды медленно просачиваются в наш дом! - рассказывает о своей беде мурманчанка Анастасия Хмелевская.
Она живет в доме №40 на улице Свердлова. Здесь на крыше после грозовых, да и не только дождей образовался целый бассейн - по колено взрослому человеку. Вода стала просачиваться вниз и затопила 9 этажей. Жильцы говорят - не в первый раз такое. Забиты стоки и поэтому влага не уходит.
- Был сразу же сделан звонок в УК «Севжилсервис» с заявкой о протечке крыши. Заявки были не единичны! На данный момент в квартире делается капитальный ремонт, все труды ремонтников испорчены, ремонт из-за сильной влажности стен пришлось остановить. Но это было ещё полбеды! 12 июня был сделан повторный звонок, и не один, так как трубку бросали, не хотели регистрировать заявку. А вода продолжала просачиваться сквозь стены, - продолжает Анастасия Хмелевская.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Поэтому жильцы скинулись, сходили в магазин хозтоваров и купили все необходимое, чтобы прочистить стоки. Из них вытащили кучу мусора вплоть до кусков рубероида. Говорят, что все осталось после ремонта четырехлетней давности.
По словам Анастасии, из УК специалисты так и не пришли.
В Мурманске на крыше дома образовался бассейн.Видео: vk.com/murmanskgroup
ИСТОЧНИК KP.RU