2019-06-15T09:35:29+03:00
Общество

В Мурманской городской больнице снова бегают клопы

В медучреждении провели обработку от насекомых
Ника СВЕТЛОВА
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Клопа пациент горбольницы Мурманска нашел в своей кровати.Клопа пациент горбольницы Мурманска нашел в своей кровати.Фото: СОЦСЕТИ
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Мурманская горбольница или, как правильно ее теперь называть, областной клинический многопрофильный центр, проходит через изменения и обновление. Правда, некоторые вещи здесь остаются неизменными.

В ноябре прошлого года пациенты стали жаловаться, что им досаждают клопы. Тогда часть больницы вынуждены были закрыть на дезинфекцию. Сейчас ситуация повторяется. На днях пациент отделения микрохирургии глаза обнаружил неприятного соседа.

- Прохожу лечение в этом отделении, проснулся, а тут сюрприз - в кровати ползают клопы! Вот так и ложись на лечение! - негодовал мужчина в мурманских пабликах в "ВКонтакте".

В самой больнице панику разводить не стали, а просто провели дезинфекцию. К счастью для пациентов, больше клопов или других насекомых там не обнаружили. Не исключено, что кровопийцы могли приехать в вещах кого-то из госпитализированных. Ведь в больнице лечат всех от богачей до бездомных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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