2019-06-15T09:21:40+03:00
Общество

В Мурманской области подписали соглашение о дешевой рыбе

Стоимость должна упасть на охлажденную и замороженную треску, пикшу, скумбрию, сельдь
Мария ПАШЕНКОВА
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Уже в конце июля в мурманских магазинах может появиться доступная рыба.Уже в конце июля в мурманских магазинах может появиться доступная рыба.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сколько лет говорят о том, что стыдно жить в городе-порте и не иметь возможности купить рыбу. Речь даже не о лососе или палтусе, а других породах, которые еще часто называют "народными", хотя народу они не по карману.

О том, что надо менять положение дел, заговорили еще при Марине Ковтун. Экс-губернатор говорила, что думает над программой доступной рыбы для пенсионеров. Но она не была воплощена в жизнь. Зато появилась другая - "Наша рыба".

Правительство Мурманской области подписало соглашение с поставщиками и сетью магазинов "Евророс" о поставке и продаже рыбы по сниженным ценам. Уже примерно в конце июля или начале августа на прилавках должны появиться приятные по стоимости охлажденная и замороженная треска, пикша, скумбрия, сельдь.

- В дальнейшем мы хотим увеличить число магазинов, где можно будет приобрести "Нашу рыбу". Спасибо огромное участникам проекта за готовность вместе с нами поработать над тем, чтобы расширить рыбный ассортимент на прилавках наших городов. Мы сделаем все, чтобы рыбакам было комфортнее работать, а мы становились по-настоящему конкурентоспособными с нашими зарубежными коллегами, - рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Помимо этого в области решили провести "Рыбную ярмарку". На ней хотят показать все дары северных морей от крабов до гребешков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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