2019-06-15T08:55:42+03:00
Общество

В Мурманской области ищут фотографа для фотосессии выпускного в заброшенной школе

Здание находится в Териберке
Мария ПАШЕНКОВА
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Заброшенная школа в Териберке словно магнитом манит туристов. Фото: Вероника СЕЛИВЕРСТОВАЗаброшенная школа в Териберке словно магнитом манит туристов. Фото: Вероника СЕЛИВЕРСТОВА
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В Териберке много старых зданий, которые, несмотря на запустение, как магнитом манят туристов. Одно из них — не действующая школа. Основали ее в 1888 году, закрыли в 2005-м, это единственный уцелевший кирпичный дом в селе.

В бывшей школе часто фотографируются приезжие, снимки выходят колоритные. Жительнице Кировска Веронике Селиверстовой пришла идея вспомнить через снимки прошлое этого здания.

- Знаете, чего не хватает в заброшенной школе, где десятилетия назад ученики за партами тоскливо смотрели в сторону моря? Выпускного. Настоящего. С лентами, шариками, прическами... с искренней радостью и правдивой печалью в глазах выпускников. Мы хотим устроить праздник окружении забытого на столе школьной лаборатории вчера, - рассказывает Вероника Селиверстова.

Выпускники и их родители, готовые к необычной фотосессии есть, нет только фотографа, который был бы готов уже сегодня, 15 июня, поехать в Териберку. Кировчане ждут, что кто-то откликнется на их предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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