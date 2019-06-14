2019-06-14T16:11:12+03:00
Общество

Уже 10 юных жителей Мурманской области получили 100 баллов на ЕГЭ

Блестящие результаты показывают сдающие химию, истории, литературу и математику
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Поздравляем наших умников и умниц!Поздравляем наших умников и умниц!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Приятно получать радостные новости о земляках, особенно о юных дарованиях, которые должны стать будущим нашего региона. Так, уже известно, что в Мурманской области, по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), 10 учеников стали «стобалльниками».

- Высший балл по химии получили двое мурманчан: выпускники гимназии № 10 и международного лицея, а также выпускник школы № 11 Североморска, в тех же муниципалитетах высший балл двое выпускников получили по истории. 100 баллов по литературе получила выпускница мурманской гимназии № 2. По математике профильного уровня высший балл получили четверо мурманчан: один выпускник Мурманского академического лицея, остальные знатоки математики – выпускники Мурманского политехнического лицея, - перечисляют в региональном минобре.

Как сообщила глава министерства Ирина Ковшира, общая картина результатов подтверждает, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается, и за этими результатами стоит большой труд выпускников и профессионализм наших педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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