Уже 10 юных жителей Мурманской области получили 100 баллов на ЕГЭ
Приятно получать радостные новости о земляках, особенно о юных дарованиях, которые должны стать будущим нашего региона. Так, уже известно, что в Мурманской области, по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), 10 учеников стали «стобалльниками».
- Высший балл по химии получили двое мурманчан: выпускники гимназии № 10 и международного лицея, а также выпускник школы № 11 Североморска, в тех же муниципалитетах высший балл двое выпускников получили по истории. 100 баллов по литературе получила выпускница мурманской гимназии № 2. По математике профильного уровня высший балл получили четверо мурманчан: один выпускник Мурманского академического лицея, остальные знатоки математики – выпускники Мурманского политехнического лицея, - перечисляют в региональном минобре.
Как сообщила глава министерства Ирина Ковшира, общая картина результатов подтверждает, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается, и за этими результатами стоит большой труд выпускников и профессионализм наших педагогов.
ИСТОЧНИК KP.RU