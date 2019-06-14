Судимый мурманчанин попросил у прохожего телефон позвонить и сбежал

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-14T13:27:38+03:00

За это ему грозит до двух лет лишения свободы

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По горячим следам в Мурманске задержали уличного хулигана, который обманул прохожего.

35-летний мужчина находился в подъезде жилого дома на улице Полярные Зори. К нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Пострадавший по доброте душевной не отказал ему. А вот незнакомец воспользовался этим и убежал с гаджетом.

После в этой ситуации уже разбиралась полиция.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее судимый за совершение имущественных преступлений молодой человек, 1998 года рождения, который признался в содеянном. Похищенный мобильный телефон сотрудниками полиции обнаружен и изъят у злоумышленника и возвращен владельцу, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Парню грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU