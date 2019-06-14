2019-06-14T13:27:38+03:00
Происшествия

Судимый мурманчанин попросил у прохожего телефон позвонить и сбежал

За это ему грозит до двух лет лишения свободы
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Доверчивый мужчина дал незнакомцу позвонить и лишился телефона.Доверчивый мужчина дал незнакомцу позвонить и лишился телефона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По горячим следам в Мурманске задержали уличного хулигана, который обманул прохожего.

35-летний мужчина находился в подъезде жилого дома на улице Полярные Зори. К нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Пострадавший по доброте душевной не отказал ему. А вот незнакомец воспользовался этим и убежал с гаджетом.

После в этой ситуации уже разбиралась полиция.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее судимый за совершение имущественных преступлений молодой человек, 1998 года рождения, который признался в содеянном. Похищенный мобильный телефон сотрудниками полиции обнаружен и изъят у злоумышленника и возвращен владельцу, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Парню грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманском драмтеатре состоится премьера спектакля "Поминальная молитва"
"Новатэк" получит от правительства Мурманской области налоговые льготы
Родственники бабушки, которую парализовало после падения в маршрутке, требуют заменить автобусы в Мурманске
В Мурманске открылся Центр комплексной реабилитации для детей младшего возраста
Атомоход "50 лет Победы" отправился в первый арктический круиз в 2019 году
Появился пятый кандидат на пост губернатора Мурманской области
Жители Кандалакши жалуются на живодеров, которые убивают собак и кидают их в реку
Мурманский областной суд оставил приговор Игоря Бабенко в силе
Стало известно, какие квартиры и в каком районе Санкт-Петербурга больше любят покупать мурманчане
Представитель КПРФ Михаил Антропов подал документы на выборы губернатора Мурманской области
Парадокс Севера: в Кандалакше нашли клеща, хотя этих насекомых в Мурманской области нет
По дачам в Апатитах бегает симпатичный хищник ласка
Два школьника из Кандалакши отправятся в спецучреждение за угон автомобилей
Житель Ковдора чуть не подрался с главврачом из-за бахил и оскорбил его «фольклором»
Мурманская епархия борется с группами-самозванками в "ВКонтакте"