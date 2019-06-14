2019-06-14T10:02:49+03:00
Туризм

Атомоход "50 лет Победы" отправился в первый арктический круиз в 2019 году

На борту ледокола - 122 смелых и богатых туриста
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: vk.com/rosatomflotФото: vk.com/rosatomflot
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Одна из примет лета в Мурманской области - стремление попасть поближе к снегу. 13 июня из Мурманска начался первый арктический круиз в этом году. Атомоход "50 лет Победы" повез 122 туриста.

За почти 11 дней они совершат путешествие мимо Земли Франца-Иосифа к Северному полюсу и обратно. Удовольствие это не из дешевых: цены на путевки начинаются от 30 тысяч долларов. Позволить себе такое могут в основном иностранные туристы. Поэтому на борту ледокола много гостей из Китая.

- Северный полюс посетят члены сборной Китайской Народной Республики, продемонстрировавшей лучший результат среди иностранных участников Евразийского чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018, Сюй Гуанляг и Луо Чанюнь. Молодые люди стали первыми в компетенции "Мобильная Робототехника". Это высокое достижение генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил специальной наградой – путешествием на Северный полюс, - рассказали в отделе коммуникаций Росатомфлота.

Обычно интерес к арктическим круизам проявляют также европейцы. Впрочем, россияне тоже бывают в таких путешествиях. Так, в заезде от 29 июля примет участие известный путешественник Федор Конюхов. Всего в это сезоне запланировано пять путешествий к макушке Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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